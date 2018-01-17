Бойовики тричі порушили режим тиші
На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Пісків. З мінометів такого ж калібру бойовики обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького. Також, близько години, противник з гранатометів і стрілецької зброї провокував воїнів ЗСУ до бойового протистояння у районі Новотроїцького.
Українські військовослужбовці у жодному випадку на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали, повідомляє прес-центр штабу АТО.
На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму тиші не зафіксовано.
Нагадаємо, що за минулу добу, 16 січня, бойовики три рази порушили перемир'я – двоє бійців ЗСУ зазнали поранень.
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