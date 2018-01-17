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Бойовики тричі порушили режим тиші

Бойовики близько години з гранатометів і стрілецької зброї провокували воїнів ЗСУ до бойового протистояння у районі Новотроїцького
Ситуація у районі проведення АТО залишається без змін. Окупаційні війська на деяких ділянках лінії зіткнення продовжують порушувати перемир’я. Від початку доби зафіксовано три обстріли позицій Збройних Сил України.
Бойовики тричі порушили режим тиші Фото:УНІАН

На Донецькому напрямку ворог вів вогонь з 82-мм мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по оборонцях Пісків. З мінометів такого ж калібру бойовики обстрілювали опорні пункти довкола Верхньоторецького. Також, близько години, противник з гранатометів і стрілецької зброї провокував воїнів ЗСУ до бойового протистояння у районі Новотроїцького.

Українські військовослужбовці у жодному випадку на провокації противника не піддалися і вогонь у відповідь не відкривали, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На інших ділянках оборони ЗСУ порушень режиму тиші не зафіксовано.

Нагадаємо, що за минулу добу, 16 січня, бойовики три рази порушили перемир'я – двоє бійців ЗСУ зазнали поранень.

 
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17 01 2018 18:58
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