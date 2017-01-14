Бойовики угруповання "Ісламська держава" перейшли в наступ на урядові сили Сирії
Цього разу ісламісти атакували місто Дейр-ез-Зор та його околиці, знищивши десятки цивільних громадян та урядових військових, - повідомляє Reuters.
Щонайменше шість сильних вибухів стрясли місто після світанку, коли бойовики зіштовхнулися з сирійськими військовими та їх союзниками.
Наразі урядова авіація наносить удари по позиціях "Ісламської держави", повідомляє "Сирійська обсерваторія з прав людини".
За повідомленням союзницької до Асада "Хізбалли", армія відбиває атаки ісламістів одночасно на багатьох фронтах, включаючи військовий аеропорт міста.
Державне телебачення Сирії повідомляє про загибель 3 і поранення 9 осіб внаслідок артобстрілів з боку "Ісламської держави".
Як зазначає Reuters, наразі бойовики утримують більшу частину регіону, що знаходиться на кордоні з Іраком, і половину міста Дер-ез-Зор. Контрольовану урядом частину "Ісламська держава" тримає в облозі близько двох років.
Дер-ез-Зор — регіон, що слугує коридором від контрольованої "Ісламською державою" частини Іраку до фактичної столиці бойовиків — сирійського міста Ракка.
Раніше, Турецькі військові заявили про вбивство 48 бойовиків терористичного угруповання Ісламська держава в Сирії.
Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.
У рамках операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини заявили про завдання ударів по 74 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії та ліквідацію одного з польових командирів бойовиків.
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