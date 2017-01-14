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Бойовики угруповання "Ісламська держава" перейшли в наступ на урядові сили Сирії

Наразі бойовики утримують більшу частину регіону, що знаходиться на кордоні з Іраком, і половину міста Дер-ез-Зор
Бойовики "Ісламської держави" розпочали найбільший за багато місяців наступ на утримувані урядовими силами райони Сирії.
Бойовики угруповання "Ісламська держава" перейшли в наступ на урядові сили Сирії Фото: google maps

Цього разу ісламісти атакували місто Дейр-ез-Зор та його околиці, знищивши десятки цивільних громадян та урядових військових, - повідомляє Reuters.

Щонайменше шість сильних вибухів стрясли місто після світанку, коли бойовики зіштовхнулися з сирійськими військовими та їх союзниками.

Наразі урядова авіація наносить удари по позиціях "Ісламської держави", повідомляє "Сирійська обсерваторія з прав людини".

За повідомленням союзницької до Асада "Хізбалли", армія відбиває атаки ісламістів одночасно на багатьох фронтах, включаючи військовий аеропорт міста.

Державне телебачення Сирії повідомляє про загибель 3 і поранення 9 осіб внаслідок артобстрілів з боку "Ісламської держави".

Як зазначає Reuters, наразі бойовики утримують більшу частину регіону, що знаходиться на кордоні з Іраком, і половину міста Дер-ез-Зор. Контрольовану урядом частину "Ісламська держава" тримає в облозі близько двох років.

Дер-ез-Зор — регіон, що слугує коридором від контрольованої "Ісламською державою" частини Іраку до фактичної столиці бойовиків — сирійського міста Ракка.

Раніше, Турецькі військові заявили про вбивство 48 бойовиків терористичного угруповання Ісламська держава в Сирії.

Нагадаємо, 7 січня очолювана США коаліція повідомила про ліквідацію в місті Ракка (на півночі Сирії) одного з лідерів ІДІЛ Махмуда Аль-Ісаві, який відповідав за пропаганду і розвідку.

У рамках операції "Щит Євфрату" ЗС Туреччини заявили про завдання ударів по 74 об'єктах терористів "Ісламської держави" на півночі Сирії та ліквідацію одного з польових командирів бойовиків.

 

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14 01 2017 17:57
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