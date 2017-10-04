Бойовики в АТО били з важких мінометів, 2 військових ЗСУ поранені
Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. В районі Новотроїцького бойовики били з 120 мм мінометів, протитанкових гранатометів і озброєння БМП. По силах АТО в Водяному, Лебединському і
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.
Красногорівку сепаратисти стріляли з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
По опорних пунктах ЗСУ поблизу Гнутового і Новогнатівки терористи били з гранатометів, а в районі Павлопіля і Новомихайлівки - з великокаліберних кулеметів. З БМП і стрілецької зброї бойовики відкривали вогонь по морських піхотинцях поблизу Широкиного. З озброєння БМП бойовики били в районі Новогригорівки, а зі стрілецької зброї - Талаківки і Чермалика.
На Донецькому напрямку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем і озброєння БМП були обстріляні українські позиції в Новогригорівці. З протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру бойовики били по силах АТО в Авдіївці та шахті Бутівка. З протитанкових гранатометів і стрілецької зброї терористи стріляли по ЗСУ в Верхньоторецькому і Зайцевому. В районі Пісків активізувалися снайпери бойовиків.
На Луганському напрямку з мінометів калібру 82 мм, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстріляли опорні пункти сил АТО в районі Новозванівки. З гранатометів різних систем і кулеметів великого калібру вони відкривав вогонь по українських позиціях в Троїцькому, Кримському і Станиці Луганській. По позиціях ЗСУ в Новотошківці сепаратисти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Нагадаємо, за інформацією української розвідки, проросійські бойовики на Донбасі обстрілюють свої позиції, щоб звинуватити сили антитерористичної операції в порушенні режиму припинення вогню.
За минулу добу бойовики 59 разів обстріляли позиції ЗСУ в зоні АТО, поранення отримали четверо українських військових.
Правоохоронці затримали в Торецьку Донецької області бойовика "ДНР" та ще двох осіб, підозрюваних в пособництві діяльності незаконних збройних формувань.
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