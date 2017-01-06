Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики в "ДНР" захопили будинок екс-регіонала, убивши охорону

Після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку
Бойовики терористичної "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Артема Щербаня. Будівля перебуває у селищі Спартак, яку зараз контролюють терористи.
Бойовики в "ДНР" захопили будинок екс-регіонала, убивши охорону Фото: Reuters

Під час захоплення терористи вбили двох охоронців, яких Щербань залишив охороняти своє майно, пише видання vlada.io.

Про інцидент розповів житель Донецька Андрій Мацкул.

"Приїхали воїни одного героїчного підрозділу, виявили у сторожів не донецьку прописку і забили їх до смерті. Ось такі справи", – написав Мацкул.

Він також додав, що після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку.

Нагадаємо, в березні ватажок терористичної "ДНР" Олександр Захарченко захватив розкішний особняк оліграха Ріната Ахметова і збирається в ньому жити.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

01 06 2017 17:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

New cave media: як українські журналісти створюють контент майбутнього

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.