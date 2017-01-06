CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБойовики терористичної "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Артема Щербаня. Будівля перебуває у селищі Спартак, яку зараз контролюють терористи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики в "ДНР" захопили будинок екс-регіонала, убивши охорону
Після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку
Фото: Reuters
Під час захоплення терористи вбили двох охоронців, яких Щербань залишив охороняти своє майно, пише видання vlada.io.
Про інцидент розповів житель Донецька Андрій Мацкул.
"Приїхали воїни одного героїчного підрозділу, виявили у сторожів не донецьку прописку і забили їх до смерті. Ось такі справи", – написав Мацкул.
Він також додав, що після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку.
Нагадаємо, в березні ватажок терористичної "ДНР" Олександр Захарченко захватив розкішний особняк оліграха Ріната Ахметова і збирається в ньому жити.
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01 06 2017 17:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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