Бойовики в "ДНР" захопили будинок екс-регіонала, убивши охорону

Після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку

Бойовики терористичної "ДНР" захопили будинок колишнього народного депутата від "Партії регіонів" Артема Щербаня. Будівля перебуває у селищі Спартак, яку зараз контролюють терористи.

Під час захоплення терористи вбили двох охоронців, яких Щербань залишив охороняти своє майно, пише видання vlada.io.

Про інцидент розповів житель Донецька Андрій Мацкул.

"Приїхали воїни одного героїчного підрозділу, виявили у сторожів не донецьку прописку і забили їх до смерті. Ось такі справи", – написав Мацкул.

Він також додав, що після того, як вбили охоронців, бойовики самі залишились жити у цьому будинку.

Нагадаємо, в березні ватажок терористичної "ДНР" Олександр Захарченко захватив розкішний особняк оліграха Ріната Ахметова і збирається в ньому жити.