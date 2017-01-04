ПОЛІТИКА НОВИНИРосійсько-терористичні війська "у сірій зоні" обстріляли своїх, внаслідок чого два військовослужбовці вбиті, три поранені.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики в "сірій зоні" на Донбасі обстріляли своїх, двох убили, - розвідка
Російські окупаційні війська продовжують нести небойові втрати
Фото: thekievtimes.ua
"Російські окупаційні війська продовжують нести небойові втрати через неузгодженість дій", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.
Так, за даними розвідки, особовий склад інженерного підрозділу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК під час встановлення мінних загороджень у “сірій” зоні був обстріляний з передових позицій полку.
"У результаті “дружнього” вогню двох військовослужбовців вбито, троє поранено", - інформують розвідники.
Нагадаємо, що російські військові на Донбасі розстріляли чотирьох власних службовців через їхню спробу втекти.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 04 2017 12:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану