Бойовики в "сірій зоні" на Донбасі обстріляли своїх, двох убили, - розвідка

Російсько-терористичні війська "у сірій зоні" обстріляли своїх, внаслідок чого два військовослужбовці вбиті, три поранені.

"Російські окупаційні війська продовжують нести небойові втрати через неузгодженість дій", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Так, за даними розвідки, особовий склад інженерного підрозділу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК під час встановлення мінних загороджень у “сірій” зоні був обстріляний з передових позицій полку.

"У результаті “дружнього” вогню двох військовослужбовців вбито, троє поранено", - інформують розвідники.

Нагадаємо, що російські військові на Донбасі розстріляли чотирьох власних службовців через їхню спробу втекти.