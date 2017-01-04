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Бойовики в "сірій зоні" на Донбасі обстріляли своїх, двох убили, - розвідка

Російські окупаційні війська продовжують нести небойові втрати
Російсько-терористичні війська "у сірій зоні" обстріляли своїх, внаслідок чого два військовослужбовці вбиті, три поранені.
Бойовики в "сірій зоні" на Донбасі обстріляли своїх, двох убили, - розвідка Фото: thekievtimes.ua

"Російські окупаційні війська продовжують нести небойові втрати через неузгодженість дій", - повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України на своїй сторінці у Facebook.

Так, за даними розвідки, особовий склад інженерного підрозділу 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК під час встановлення мінних загороджень у “сірій” зоні був обстріляний з передових позицій полку.

"У результаті “дружнього” вогню двох військовослужбовців вбито, троє поранено", - інформують розвідники.

Нагадаємо, що російські військові на Донбасі розстріляли чотирьох власних службовців через їхню спробу втекти.

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01 04 2017 12:36
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