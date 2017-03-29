Бойовики в зоні АТО підстрелили свого ж, - розвідка У розвідці зазначають, що окупаційне командування вживає всіх заходів, аби приховати реальну причину поранення

Військовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК збирали металобрухт у сірій зоні, під час чого одного з них поранили свої ж вояки.

Фото: function.mil.ru

"Військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК залишили передові позиції та здійснювали збір металобрухту в "сірій зоні". Внаслідок "дружнього" вогню одного з військовослужбовців було поранено", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони у Facebook. У розвідці зазначають, що окупаційне командування вживає всіх заходів, аби приховати реальну причину поранення. Нагадаємо, бойовики на окупованому Донбасі незадоволені ставленням російського командування до тіл убитих.

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