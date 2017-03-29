CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВійськовослужбовці 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК збирали металобрухт у сірій зоні, під час чого одного з них поранили свої ж вояки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики в зоні АТО підстрелили свого ж, - розвідка
У розвідці зазначають, що окупаційне командування вживає всіх заходів, аби приховати реальну причину поранення
Фото: function.mil.ru
"Військовослужбовці 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК залишили передові позиції та здійснювали збір металобрухту в "сірій зоні". Внаслідок "дружнього" вогню одного з військовослужбовців було поранено", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління розвідки Міноборони у Facebook.
У розвідці зазначають, що окупаційне командування вживає всіх заходів, аби приховати реальну причину поранення.
Нагадаємо, бойовики на окупованому Донбасі незадоволені ставленням російського командування до тіл убитих.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 03 2017 15:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків