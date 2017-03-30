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Бойовики вбили українського військового на Луганщині

Противник п’ять разів використовував гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю у напрямку Станиці Луганської і села Валуйське
Через обстріли проросійських бойовиків поблизу села Троїцьке Попаснянського району, що на Луганщині, 29 березня ввечері загинув український військовий, ще троє зазнали поранень.
Бойовики вбили українського військового на Луганщині Фото: Міноборони України

Терористи вели вогонь із 152-міліметрових гармат, танків, мінометів калібру 120 мм і протитанкових гранатометів, повідомляє у Facebook прес-служба Луганської обласної держадміністрації.

Також, за даними ОДА, бойовики шість разів стріляли у напрямку сіл Катеринівка, Калиново-Попасна, Троїцьке та Новоолександрівка. Тут вони використовували гармати 152 мм і 122 мм, 120-міліметрові міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Окрім того, кажуть в адміністрації, по укріпленнях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району чотири рази застосовувалися 120-мм міномети, БМП, протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети.

Також противник п’ять разів використовував гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю у напрямку Станиці Луганської і села Валуйське.

Нагадаємо, що 29 березня внаслідок бойових дій в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.

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30 03 2017 10:56
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