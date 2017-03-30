Бойовики вбили українського військового на Луганщині

Противник п’ять разів використовував гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю у напрямку Станиці Луганської і села Валуйське

Через обстріли проросійських бойовиків поблизу села Троїцьке Попаснянського району, що на Луганщині, 29 березня ввечері загинув український військовий, ще троє зазнали поранень.

Терористи вели вогонь із 152-міліметрових гармат, танків, мінометів калібру 120 мм і протитанкових гранатометів, повідомляє у Facebook прес-служба Луганської обласної держадміністрації.

Також, за даними ОДА, бойовики шість разів стріляли у напрямку сіл Катеринівка, Калиново-Попасна, Троїцьке та Новоолександрівка. Тут вони використовували гармати 152 мм і 122 мм, 120-міліметрові міномети, протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Окрім того, кажуть в адміністрації, по укріпленнях сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району чотири рази застосовувалися 120-мм міномети, БМП, протитанкові гранатомети й великокаліберні кулемети.

Також противник п’ять разів використовував гранатомети всіх типів і стрілецьку зброю у напрямку Станиці Луганської і села Валуйське.

Нагадаємо, що 29 березня внаслідок бойових дій в зоні АТО загинули двоє українських військовослужбовців.