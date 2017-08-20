Бойовики від початку доби 19 разів порушили перемир'я на Донбасі

Упродовж дня в районі проведення АТО інтенсивність обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань не зменшилася. Від початку доби бойовики 19 разів порушили перемир'я на Донбасі.

На відміну від минулої доби, найбільша активність супротивника фіксувалася на Луганському напрямку.

"На підступах до Новозванівки бандити випустили по наших опорних пунктах не менш як 24 міни калібру 120 і 82 міліметри. Крім того, під ворожим вогнем виявилися українські позиції в районі Новотошківського, Новоолександрівки, Троїцького. А внаслідок мінометного обстрілу наших укріплень неподалік Попасної один український боєць зазнав поранення", - повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку бойовики двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні, а неподалік Пісків застосовували міномети різних калібрів.

На Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в Павлополі й Чермалику.

Раніше iPresss.ua повідомляв, що у Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.