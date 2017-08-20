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Бойовики від початку доби 19 разів порушили перемир'я на Донбасі

Один український боєць зазнав поранення
Упродовж дня в районі проведення АТО інтенсивність обстрілів українських позицій з боку російсько-окупаційних угруповань не зменшилася. Від початку доби бойовики 19 разів порушили перемир'я на Донбасі.
Бойовики від початку доби 19 разів порушили перемир Фото: GETTY IMAGES

На відміну від минулої доби, найбільша активність супротивника фіксувалася на Луганському напрямку.

"На підступах до Новозванівки бандити випустили по наших опорних пунктах не менш як 24 міни калібру 120 і 82 міліметри. Крім того, під ворожим вогнем виявилися українські позиції в районі Новотошківського, Новоолександрівки, Троїцького. А внаслідок мінометного обстрілу наших укріплень неподалік Попасної один український боєць зазнав поранення", - повідомляє прес-центр АТО.

На Донецькому напрямку бойовики двічі били з гранатометів і великокаліберних кулеметів по Авдіївській промзоні, а неподалік Пісків застосовували міномети різних калібрів.

На Маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів бойовики відкривали вогонь по позиціях ЗСУ в Павлополі й Чермалику.

Раніше iPresss.ua повідомляв, що у Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.

Нагадаємо, за минулу добу в зоні проведення АТО бойовики 30 разів відкривали вогонь по українських позиціях, в результаті чого один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення.

Зазначимо, що у суботу СMM ОБСЄ розмістила спостерігачів на передовій патрульної бази Місії у Станиці Луганській на постійній цілодобовій основі.
 
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20 08 2017 18:42
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