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Бойовики віддадуть Курченку "націоналізовані" підприємства Донбасу

Зазначимо, що Курченко утік до Росії
Служба безпеки України виклала аудіозапис розмови ватажка ДНР Олександра Захарченка з громадянином РФ, під час якої обговорюється подальша доля "націоналізованих" українських підприємств.
Бойовики віддадуть Курченку "націоналізовані" підприємства Донбасу Сергій Курченко. Фото: korrespondent.net

Судячи зі слів Захарченка, найпривабливіші активи російські куратори "ДНР" планують передати структурам Сергія Курченка, який утік до Росії. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Нагадаємо, донецькі і луганські бойовики заявили, що підприємства під українською юрисдикцією, розташовані на тимчасово окупованій території Донбасу, переходять під "зовнішнє управління" бойовиків "ДНР" та "ЛНР".

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