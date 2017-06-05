CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики віддали Украні тіла трьох українських військових
Лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути
Фото: з вільних джерел
"В рамках гуманітарного проекту "Евакуація 200", на підконтрольну Україні територію повернено тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги", - повідомили у прес-центрі штабу АТО.
Процедура щодо повернення тіл розпочалася одразу після підтвердження факту загибелі бійців.
"Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, в районі Світлодарської дуги у вівторок, 2 травня, під час евакуації поранених бійців загинули троє військовослужбовців.
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