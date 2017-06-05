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Бойовики віддали Украні тіла трьох українських військових

Лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути
Тіла трьох військовослужбовців, які загинули, рятуючи пораненого бійця ЗСУ, повернуто на підконтрольну Україні територію.
Бойовики віддали Украні тіла трьох українських військових Фото: з вільних джерел

"В рамках гуманітарного проекту "Евакуація 200", на підконтрольну Україні територію повернено тіла трьох військовослужбовців, які загинули в районі Світлодарської дуги", - повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Процедура щодо повернення тіл розпочалася одразу після підтвердження факту загибелі бійців.

"Представники ОРЛО постійно змінювали час передачі і лише на п'ятий день тіла загиблих військовослужбовців вдалося повернути", - йдеться у повідомленні. 

Як повідомлялося, в районі Світлодарської дуги у вівторок, 2 травня, під час евакуації поранених бійців загинули троє військовослужбовців.

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06 05 2017 12:45
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