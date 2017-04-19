Бойовики відкривали вогонь 35 разів в зоні АТО, поранено 2 бійців ЗСУ

За минулу добу, 18 квітня, ворог 35 разів відкривав вогонь по позиціях ЗСУ в зоні проведення АТО, двоє українських захисників отримали поранення.

Найбільшу кількість обстрілів зафіксовано на Приморському напрямку. Тут, вогнем мінометів калібру 82 мм, протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог накривав опорні пункти ЗСУ поблизу Красногорівки.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

По позиціях у районах населених пунктів Водяне та Гнутове ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, кулеметів великих калібрів та озброєння БМП. Крім того морпіхів під Водяним противник обстріляв із зенітної установки ЗУ-23-2. По опорних пунктах біля Старогнатівки, Талаківки та Широкиного противник застосовував гранатомети, а поблизу Чермалика та Павлополя – кулемети великих калібрів. Під Новотроїцьким та Миколаївкою активізувалися ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку позиції сил АТО у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка та Зайцеве ворог обстріляв з гранатометів різних систем та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Пісків та Опитного – вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

На Луганському напрямку з автоматичних гранатометів, мінометів калібру 120 мм та 82 мм ворог гатив по опорних пунктах ЗСУ біля Катеринівки. По позиціях поблизу Кримського бив з мінометів калібру 82 мм, а по оборонцях Станиці Луганської та Сизого вів вогонь зі стрілецької зброї.

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