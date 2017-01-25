Бойовики відкривали вогонь 55 разів: поранено військового

По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери

На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому терористи також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Невельське, з 82-міліметрових мінометів - Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї - Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 55 обстрілів. Одного українського військового поранено.

Нагадаємо, 23 січня бойовики на Донбасі вночі 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО з використанням 82-мм і 120-мм мінометів.

Раніше iPress.ua повідомляв, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 72 вибухи в Донецькій області в період із вечора 20 до вечора 21 січня.