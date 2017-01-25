Бойовики відкривали вогонь 55 разів: поранено військового
Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.
По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.
На Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому терористи також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.
На Донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Невельське, з 82-міліметрових мінометів - Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї - Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.
Загалом за минулу добу зафіксовано 55 обстрілів. Одного українського військового поранено.
Нагадаємо, 23 січня бойовики на Донбасі вночі 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО з використанням 82-мм і 120-мм мінометів.
Раніше iPress.ua повідомляв, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 72 вибухи в Донецькій області в період із вечора 20 до вечора 21 січня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО На "Марш жінок" у Вашингтоні зібралося чи не більше людей, ніж на інавгурацію Трампа, – ФОТО
- ВІДЕО "Привоз" палав, – ВІДЕО
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
влажность:
давление:
ветер: