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Бойовики відкривали вогонь 55 разів: поранено військового

По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери
На Маріупольському напрямку з гранатометів та стрілецької зброї російсько-окупаційні війська обстрілювали Талаківку, Водяне, Широкине, Лебединське, Новотроїцьке, Гнутове, Красногорівку, Новогригорівку, Павлопіль.
Бойовики відкривали вогонь 55 разів: поранено військового Фото: reuters

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

По Широкиному, Гнутовому та Лебединському вогонь неодноразово вели снайпери.

На Луганському напрямку зі 122-міліметрової артилерії та 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Новозванівку та Троїцьке. Із 82-міліметрових мінометів обстріляли Богуславське. По Троїцькому терористи також вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку зі 120-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Невельське, з 82-міліметрових мінометів - Авдіївку, з гранатометів та стрілецької зброї - Луганське, Зайцеве, Кам’янку та Авдіївку.

Загалом за минулу добу зафіксовано 55 обстрілів. Одного українського військового поранено.

Нагадаємо, 23 січня бойовики на Донбасі вночі 10 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО з використанням 82-мм і 120-мм мінометів.

Раніше iPress.ua повідомляв, що спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 72 вибухи в Донецькій області в період із вечора 20 до вечора 21 січня.

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25 01 2017 07:18
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