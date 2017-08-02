Бойовики відкривали вогонь 89 разів в зоні АТО, 6 військових поранено

В районі Авдіївки по позиціях українських військ вогонь вів танк

На Донецькому напрямку зі 152- та 122-міліметрової артилерії російсько-окупаційні війська обстрілювали Луганське

З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї терористи обстрілювали Авдіївку, Опитне, Троїцьке, Кам’янку, Піски, Південне, Луганське, Невельське, Зайцеве, Кам’янку, Верхньоторецьке, Новгородське.

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

В районі Авдіївки по позиціях українських військ вогонь вів танк. По Луганському та Верхньоторецькому - БМП.

На Маріупольському напрямку з артилерії і мінометів противник обстрілював Талаківку, Мар’їнку, Чермалик та Гнутове. З мінометів загарбники вели вогонь по Новотроїцькому, а з гранатометів та стрілецької зброї по Водяному, Павлополю, Лебединському, Широкиному та Березовому. По Павлополю вогонь вів БТР противника. По Мар’їнці - снайпер.

На Луганському напрямку окупанти обстрілювали позиції сил АТО в районі Кримського зі 122-міліметрової артилерії. З мінометів - Троїцьке, Кримське, Попасну, Новозванівку, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - Новозванівку і Новоолександрівку. По Новотошківському вогонь вів БМП.

Загалом зафіксовано 89 обстрілів. Троє українських військових поранено, троє - травмовано.

Нагадаємо, напередодні бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.