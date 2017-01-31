Бойовики відмовились дотримуватись режиму "тиші", - штаб АТО
"Російсько-окупаційні війська не припиняють штурмові дії та активно застосовують артилерію й міномети в районі населеного пункту Авдіївка. Окупантів не зупиняють навіть власні втрати, які вони понесли внаслідок спроб захоплення українських позицій", - повідомляє прес-центр АТО.
Зважаючи на це, командування сил АТО запропонувало протилежній стороні забезпечити 31 січня дотримання режиму "ТИША".
"Зазначене мало на меті дати можливість російсько-окупаційним військам здійснити пошук та евакуацію тіл своїх загиблих у цьому районі бойових дій. Про вказане було заздалегідь поінформовано російську сторону СЦКК встановленим порядком. Однак, протилежна сторона даний акт гуманності проігнорувала, чим вкотре засвідчила своє справжнє ставлення до людей, які воюють на боці російсько-окупаційних військ", - зазначили в повідомленні.
Нагадаємо, що проросійські бойовики на Донбасі ігнорують заклики до перемир'я та продовжують здійснювати обстріл Авдіївки.
Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.
Бойовики зробили спробу штурму позицій українських військових в районі Авдіївки, під час яких було вбито заступника "Гіві".
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