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Бойовики відновили застосування РСЗВ "Град" у районі проведення ООС, - Міноборони

Усі випадки застосування бойовиками важкого озброєння були зафіксовані на луганському напрямку
За минулу добу, 16 серпня, бойовики продовжили обстрілювати українські позиції у районі проведення ООС, у тому числі використовуючи міномети і РСЗВ "Град".
Бойовики відновили застосування РСЗВ "Град" у районі проведення ООС, - Міноборони Фото: Reuters

На луганському напрямку бойовики провели 12 провокаційних обстрілів позицій Об'єднаних сил. Саме на цьому напрямку активно застосовувалося важке озброєння. Зокрема, вночі, після 01:00, бойовики протягом години обстрілювали позиції ЗСУ під Світлодарськом із РСЗВ "Град" і мінометів калібру 120 мм, заявив речник Міноборони з питань ООС Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, інформує 112.ua.

Крім того, вогонь вели по захисниках Луганського, Кримського і Новгородського із застосуванням мінометів калібру 82 мм, озброєння БМП, гранатометів і великокаліберних кулеметів. Гранатомети та інше піхотне озброєння також використовували під Новозванівкою.

На донецькому напрямку бойовики обстрілювали підрозділи Об'єднаних сил 18 разів. На цьому напрямку застосування важкого озброєння не зафіксовано, проте відзначають тривалі обстріли з гранатометів різних модифікацій та стрілецького озброєння.

Такий провокаційний вогонь бойовики вели під Лебединським, Новотроїцьким, Красногорівкою, Мар'їнкою, Гнутовим, Широкиним, Павлополем і Водяним. Українські військовослужбовці кілька разів були змушені відкривати вогонь у відповідь. Загалом за минулу добу бойовики провели 30 обстрілів, які були оцінені як прицільні.

Втрат серед українських військовослужбовців за минулу добу немає.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 16 серпня, у зоні бойових дій на Донбасі бойовики 30 разів відкривали вогонь по позиціях українських військ, зокрема п'ять разів із озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

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17 08 2018 13:45
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