Бойовики відправили вченого Козловського до колонії
Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив племінник вченого Денис Козловський.
"Нам стало відомо, що його перевели в Микитівську виправну колонію №87, до місця виконання покарання", - сказав він.
Він також зазначив, що до цього в'язень перебував у місці попереднього тримання - в СІЗО в місті Донецьку.
Денис Козловський підкреслив, що умови утримання його дядька поки не відомі, за попередньою інформацією, він перебуває в карантині (коли заарештований (засуджений) потрапляє у в'язницю, проходить медичне обстеження, санобробку і чекає розподілу в камеру).
Нагадаємо, 3 травня 2017 року бойовики окупованої частини Донецької області позбавили волі історика Ігоря Козловського строком на 2 роки 8 місяців.
Ученого-релігієзнавця Ігоря Козловського схопили в січні 2016 року в окупованому Донецьку.
На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включає його в списки на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито "громадянином ДНР".
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