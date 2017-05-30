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Бойовики відправили вченого Козловського до колонії

Раніше Ігоря Козловського засудили до 2 років і 8 місяців позбавлення волі
Незаконно утримуваного в "ДНР" відомого українського вченого Ігоря Козловського перемістили з Донецька в Микитівську виправну колонію №87 у Горлівці.
Бойовики відправили вченого Козловського до колонії Ігор Козловський

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив племінник вченого Денис Козловський.

"Нам стало відомо, що його перевели в Микитівську виправну колонію №87, до місця виконання покарання", - сказав він.

Він також зазначив, що до цього в'язень перебував у місці попереднього тримання - в СІЗО в місті Донецьку.
Денис Козловський підкреслив, що умови утримання його дядька поки не відомі, за попередньою інформацією, він перебуває в карантині (коли заарештований (засуджений) потрапляє у в'язницю, проходить медичне обстеження, санобробку і чекає розподілу в камеру).

Нагадаємо, 3 травня 2017 року бойовики окупованої частини Донецької області позбавили волі історика Ігоря Козловського строком на 2 роки 8 місяців.

Ученого-релігієзнавця Ігоря Козловського схопили в січні 2016 року в окупованому Донецьку.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську порушувалося питання про звільнення вченого, проте сторона ОРДО не включає його в списки на обмін, аргументуючи свої дії тим, що вчений є нібито "громадянином ДНР".

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30 05 2017 20:47
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