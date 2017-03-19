Бойовики використовують тактику розбійницьких набігів, – штаб АТО
Командування ЗСУ вважає, що в цій точці пройшла ротація серед терористів, тому що змінилася тактика.
Про це зазначив старший на позиції ЗСУ в районі Мар'їнки Павло Камишанов, повідомляє прес-служба штабу АТО.
"Останніми днями вони (бойовики, – ред.) частіше здійснюють розбійницькі набіги: на прямий постріл виходить БМП і відкриває вогонь, а коли вона відстрілялася, починають працювати кулемети або зенітка. Потім БМП переїжджає на нову позицію й відкриває вогонь, а кулемети тимчасово замовкають. Ну а насамкінець іще й з міномета по нас кілька разів кинуть. Уся ця "вистава" триває недовго, тому зреагувати не завжди вдається", – сказав Камишанов.
Він також зауважив, що такі обстріли істотної шкоди ЗСУ не заподіюють, але цивільним "іноді дістається".
Нагадаємо, станом на 17:00 19 березня кількість обстрілів позицій збройних сил України зменшилась, зафіксовано 19 випадків відкриття вогню. Поранено двох українських захисників.
Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну мешканку.
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