Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовики використовують тактику розбійницьких набігів, – штаб АТО

Істотної шкоди ЗСУ обстріли не заподіюють, але цивільним "іноді дістається"
Поблизу Мар'їнки бойовики обстрілюють будинки мирних жителів зі своїх позицій.
Бойовики використовують тактику розбійницьких набігів, – штаб АТО Фото: facebook.com/ato.news

Командування ЗСУ вважає, що в цій точці пройшла ротація серед терористів, тому що змінилася тактика.

Про це зазначив старший на позиції ЗСУ в районі Мар'їнки Павло Камишанов, повідомляє прес-служба штабу АТО.

"Останніми днями вони (бойовики, – ред.) частіше здійснюють розбійницькі набіги: на прямий постріл виходить БМП і відкриває вогонь, а коли вона відстрілялася, починають працювати кулемети або зенітка. Потім БМП переїжджає на нову позицію й відкриває вогонь, а кулемети тимчасово замовкають. Ну а насамкінець іще й з міномета по нас кілька разів кинуть. Уся ця "вистава" триває недовго, тому зреагувати не завжди вдається", – сказав Камишанов. 

Він також зауважив, що такі обстріли істотної шкоди ЗСУ не заподіюють, але цивільним "іноді дістається".

Нагадаємо, станом на 17:00 19 березня кількість обстрілів позицій збройних сил України зменшилась, зафіксовано 19 випадків відкриття вогню. Поранено двох українських захисників.

Унаслідок обстрілу Авдіївки поранено мирну мешканку.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 03 2017 23:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.