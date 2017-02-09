Бойовики викрали парубка на КПВВ "Станиця Луганська"

Мати викраденого звернулася за допомогою в ОБСЄ і до правозахисників

Бойовики незаконних збройних формувань викрали молодого хлопця на КПВВ "Станиця Луганська".

Викрадений житель с.Верхня Вільховий Станично-Луганського району 1995 року народження Микола Пєтухов, підробляв на КПВВ вантажником, допомагаючи переносити сумки від українського КПВВ до пункту пропуску бойовиків, повідомляє Харківська правозахисна група (ХПГ).

"31 серпня близько полудня Микола пройшов КПВВ з боку України. Далі на пункті пропуску з боку бойовиків його зупинили озброєні люди, які про щось розпитувати хлопця. Цьому є свідки. Далі озброєні бойовики відвели Миколу в сторону. З того моменту зв’язок з Миколою Пєтуховим обірвалася і понині про нього нічого не відомо", - йдеться в повідомленні.

Мати викраденого звернулася за допомогою в ОБСЄ і до правозахисників.

У ХПГ також повідомили, що тиждень тому за схожих обставин на КПВВ "Станиця Луганська" з боку бойовиків був викрадений інший молодий чоловік, який також був вантажником, про його долю нічого не відомо.

"На даний момент родичі повідомили тільки його ім'я - Олексій. Через три дні труп молодої людини зі слідами насильницької смерті було знайдено біля одного з кафе в окупованому Луганську", - відзначають в повідомленні.

Нагадаємо, що колишній співробітник Держприкордонслужби, офіцер Ігор Гриб повідомив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла, коли той перебував у білоруському місті Гомель.