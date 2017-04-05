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Бойовики винесли "обвинувальний вирок" історику Козловському

2 роки і 8 місяців позбавлення волі
Бойовики окупованої частини Донецької області позбавили волі історика Ігоря Козловського.
Бойовики винесли "обвинувальний вирок" історику Козловському Ігор Козловський Фото: pravda.com.ua

Про таке рішення "військового трибуналу" неіснуючої "ДНР" повідомив його син Олександр Козловський на своїй сторінці в Facebook.

"Військовий трибунал "ДНР" виніс обвинувальний вирок у справі Ігоря Козловського: 2 роки і 8 місяців позбавлення волі. Ні вік Ігоря Козловського, ні син-інвалід, що знаходиться у нього під опікою, не стали пом'якшуючими обставинами для суду", - написав він .

"Так званий суд аргументував свою позицію тим, що Ігор Козловський - особливо неблагонадійний громадянин, бо мав контакти з низкою заборонених в "ДНР" організацій, зокрема, членами партії "Свобода" в 2014 році", - додав він.

"Залишається сподіватися тільки на широку громадську підтримку та ефективні дії української влади і міжнародних організацій в процесі звільнення Ігоря Козловського", - написав Олександр.

"Від імені всієї нашої родини, хочу подякувати всім, хто відгукнувся і приєднався до акції #FreeKozlovskyy і максимально поширював інформацію про нашу ситуацію. Тільки спільними зусиллями ми зможемо максимально наблизити довгоочікуваний момент звільнення дорогої нам людини", - додав він.

Бойовики затримали Козловського - вченого, який брав участь у відродженні українського козацтва 26 січня 2016 року.

Бойовики заявили, що вчений-релігієзнавець Козловський, який був викрадений в Донецьку, міг "дестабілізувати ситуацію" на території окремих окупованих районів Донецької області.

Ігорю Козловському вже 63 роки і він має проблеми зі здоров'ям. В ув'язненні його стан погіршується, без належної медичної допомоги він довго не протримається.

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