Бойовики випустили керовану ракету у прикордонників
"20 липня від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби "Сартана" надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України", - повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.
Фото: facebook.com/pressjfo.news
"Прикордонники одразу вжили заходів щодо забезпечення безпеки життю та здоров'ю особового складу та цивільного населення, організували спостереження", - йдеться в повідомленні.
Ворог часто вдається до таких провокацій не тільки по відношенню до військових, нагадали в ООС. Так, у травні російські окупанти двома протитанковими керованими ракетами обстріляли КПВВ "Гнутове" у той час, коли мирне населення оформлювало документи для перетину лінії розмежування.
Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.
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