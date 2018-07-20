Бойовики випустили керовану ракету у прикордонників

Російські окупаційні війська атакували прикордонний наряд протитанковою керованою ракетою.

"20 липня від одного з прикордонних нарядів зі складу Об’єднаних сил, що здійснює прикриття відділу прикордонної служби "Сартана" надійшло повідомлення про вибух поблизу них протитанкової керованої ракети, яка була випущена з боку тимчасово окупованої території України", - повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.



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"Прикордонники одразу вжили заходів щодо забезпечення безпеки життю та здоров'ю особового складу та цивільного населення, організували спостереження", - йдеться в повідомленні.

Ворог часто вдається до таких провокацій не тільки по відношенню до військових, нагадали в ООС. Так, у травні російські окупанти двома протитанковими керованими ракетами обстріляли КПВВ "Гнутове" у той час, коли мирне населення оформлювало документи для перетину лінії розмежування.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін звинуватив офіційний Київ у нібито недотримання взятих на себе в Мінську зобов'язань, що може спричинити загострення ситуації в Україні.