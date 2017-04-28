Бойовики випустили по захисниках Авдіївки понад 80 снарядів з важкої артилерії, - Лисенко

У зоні проведення антитерористичної операції (АТО) минулої доби найбільше стріляли на Маріупольському напрямку.

Про це розповів речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, інформує "Укрінформ".

"На Маріупольському напрямку більше 70% епізодів порушення режиму тиші припадають на ділянку фронту Павлопіль - Широкине. Вчора російсько-окупаційні війська провели 3 мінометних обстріли у Водяному і ще один - у Гнутовому. У Красногорівці та Мар'їнці окупанти неодноразово здійснювали неодноразові збройні провокації з гранатометів та озброєння БМП. Також вогонь вели ворожі снайпери", - сказав Лисенко.

Усього минулої доби на Маріупольському напрямку відбулось 32 обстріли з боку ворога, зокрема 4 - з мінометів.

За його словами, на Луганському напрямку бойові дії розпочались одразу після опівночі, коли бойовики здійснили обстріли Станиці Луганської та її околиць зі стрілецької зброї і гранатометів. У Станично-Луганському сталось ще два епізоди порушення режиму тиші, зокрема в Сизому вогонь вели ворожі снайпери. У Катеринівці окупанти провели короткий мінометний обстріл. Пізно ввечері бойовики активізувалися у Кримському, де здійснили три обстріли, один з яких був мінометним.

Загалом за минулу добу на Луганському напрямку сталось 8 обстрілів, в тому числі – 2 з мінометів.

Зазначається, що на Донецькому напрямку окупанти відкривали вогонь з важкого озброєння в районі Світлодарської дуги, на горлівському периметрі та поблизу Авдіївки. У Миронівському та Верхньоторецькому ворог застосовував міномети та озброєння БМП. Найбільш напружена ситуація спостерігалась в районі Авдіївки, де бойовики здійснили чотири обстріли з важкого озброєння, в тому числі два – з артилерії калібру 122 мм, випустивши по позиціях ЗСУ більше 80 снарядів.

У Троїцькому та Пісках російсько-окупаційні війська відкривали вогонь виключно з легкого озброєння.

Всього на Донецькому напрямку відбулось 12 збройних провокацій з боку ворога, зокрема – 7 з важкого озброєння.