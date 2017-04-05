CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ штабі АТО заявляють, що представники ОРЛО затягують передачу тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики вже третю добу не видають тіла загиблих українських військових
2 травня в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових
Фото: google.com
"Уже з 2 травня, українська сторона готова у будь-який час прийняти тіла загиблих захисників для подальшої їх передачі родичам. Проте вже третю добу представники ОРЛО дають обіцянки та постійно змінюють час передачі тіл загиблих військовослужбовців Збройних Сил України", - йдеться у повідомленні у Facebook прес-центру штабу АТО.
Як відомо, 2 травня в районі Світлодарської дуги загинули троє українських військових.
Тоді у штабі повідомили, що евакуювати тіла не вдалося, внаслідок сильної вогневої протидії противника.
Нагадаємо, штаб АТО уточнив дані щодо загиблих 1 травня: з української сторони загинуло троє військових та ще четверо отримали поранення.
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