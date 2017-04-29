Бойовики з "Градів" обстріляли кладовище в Попасній, – ВІДЕО
Про це повідомляє прес-служба поліції Луганської області.
Загиблих серед мирних жителів немає. За фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258 КК України "Терористичний акт".
"Тільки-но закінчились великі Православні свята, Великдень та поминальні дні, як сьогодні вночі бойовики відкрили залповий вогонь з реактивних систем "Град" по кладовищу, яке розташоване у м. Попасне. Внаслідок обстрілу вщент зруйноване 21 поховання. Наслідки цього обстрілу могли бути більш трагічними, адже кладовище знаходиться поряд з приватним сектором населеного пункту", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України задокументували нові факти участі збройних сил Росії у конфлікті на сході України.
Російсько-окупаційні війська з початку доби 27 разів відкривали вогонь по опорних пунктах українських захисників. Четверо українських воїнів було поранено, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.
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