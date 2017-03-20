Бойовики з "Градів" обстріляли Водяне: один український військовий загинув

У Водяному (Донецька область) проросійські війська обстріляли з "Градів" позиції Збройних сил України.

Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, ще восьмеро поранено, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Позиції українських військ в районі населеного пункту Водяне, що на маріупольському напрямку були обстріляні окупантами із застосуванням РСЗВ БМ-21 "Град" , 152-мм та 122-мм артилерії, 120-ти та 82-х міліметрових мінометів", – йдеться в поівдомленні.

За попередньою інформацією внаслідок боїв на маріупольському напрямку загинув військовослужбовець, ще 8 українських захисників отримали поранення.

"Російсько-окупаційні війська у черговий раз порушили Мінські домовленості та намагаються зробити усе можливе аби зірвати процес відведення важкого озброєння від лінії розмежування", – наголошують у прес-центрі штабу АТО.

Нагадаємо, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції 5 військовослужбовців зазнали травм та ран.