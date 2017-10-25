Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Талаківки

Минулої доби бойовики дещо зменшили кількість обстрілів у зоні проведення АТО.

Так, за даними штабу АТО, за добу зафіксовано 15 обстрілів з боку терористичних угруповань, у результаті бойових дій загинули четверо українських воїнів, і ще четверо отримали поранення

Нагадаємо, у вівторок в результаті обстрілу на Маріупольському напрямку двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.