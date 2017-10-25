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Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Талаківки

Також обстрілів зазнала Авдіївка
Минулої доби бойовики дещо зменшили кількість обстрілів у зоні проведення АТО.
Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Талаківки Фото: EPA/UPG

Так, за даними штабу АТО, за добу зафіксовано 15 обстрілів з боку терористичних угруповань, у результаті бойових дій загинули четверо українських воїнів, і ще четверо отримали поранення

Нагадаємо, у вівторок в результаті обстрілу на Маріупольському напрямку двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.

 
 
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25 10 2017 13:27
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