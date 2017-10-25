CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМинулої доби бойовики дещо зменшили кількість обстрілів у зоні проведення АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного і Талаківки
Також обстрілів зазнала Авдіївка
Фото: EPA/UPG
Так, за даними штабу АТО, за добу зафіксовано 15 обстрілів з боку терористичних угруповань, у результаті бойових дій загинули четверо українських воїнів, і ще четверо отримали поранення
Нагадаємо, у вівторок в результаті обстрілу на Маріупольському напрямку двоє українських військовослужбовців отримали поранення, несумісні з життям.
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25 10 2017 13:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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