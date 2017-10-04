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Бойовики з початку доби 28 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб

Двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення
Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-окупаційних військ на Донбасі тривають.
Бойовики з початку доби 28 разів обстріляли позиції ЗСУ, - штаб Фото: facebook.com/ato.news

З початку доби ворог вже 28 разів відкривав вогонь по позиціях Збройних Сил України, інформує прес-центр штабу АТО. 

Поблизу Маріуполя, вогнем мінометів калібру 120мм та 82мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та БМП ворог накривав захисників Новотроїцького. З мінометів калібру 82мм та великокаліберних кулеметів бив по позиціям в районі населеного пункту Березове. З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів вів вогонь по оборонцях Гнутового, Водяного та Мар’їнки. Поблизу Мар’їнки та Новотроїцького активно діяли ворожі снайпери.

На Донецькому напрямку, з 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник бив по наших позиціях під Авдіївкою. Зі 120-міліметрових мінометів та великокаліберних кулеметів ворог обстріляв захисників шахти «Бутівка». По позиціям поруч населеного пункту Зайцевого ворог вів вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

На Луганському напрямку, міномети калібру 82мм противник застосував по позиціям поруч населеного пункту Кримське, а з гранатометів та стрілецької зброї обстріляв позиції поруч населених пунктів Станиця Луганська та Донець.

Двоє військовослужбовців сил АТО отримали поранення.

Нагадаємо, що pа минулу добу бойовики 44 рази відкривали вогонь по українських позиціях в зоні АТО, в результаті чого два військових ЗСУ отримали поранення.

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