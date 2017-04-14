Бойовики з початку доби 29 разів обстріляли позиції українських військових в зоні АТО

Провокаційні обстріли українських позицій з боку російсько-терористичних військ відбуваються вздовж усієї лінії розмежування.

З початку доби ворог 29 разів відкривав вогонь по опорних пунктах Збройних Сил України, повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Приморському напрямку, противник вогнем мінометів калібру 120-мм, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї накривав захисників Водяного. З протитанкових гранатометів та кулеметів великих калібрів бив по оборонцях Павлополя. Під Широкиним, Гнутовим та Талаківкою морських піхотинців обстрілювали зі стрілецької зброї.

На Донецькому напрямку, по позиціях поблизу населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Зайцеве та Кам`янка ворог застосував міномети калібру 82-мм, гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети. По опорних пунктах поблизу Пісків вів вогонь з гранатометів та кулеметів великого калібру.

На Луганському напрямку, підрозділи російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120-мм та автоматичних гранатометів відкривали вогонь по захисниках Катеринівки. Оборонців Попасної противник обстрілював з гранатометів та стрілецької зброї.

Троє військовослужбовців Збройних Сил України отримали поранення.

Нагадаємо, що на Маріупольському напрямку обстановка загострилася, ворог почав застосовувати важке озброєння.

Зазначимо, що під час брифінгу речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко повідомив, що із початку проведення антитерористичної операції (АТО) на сході України загинули понад 2,6 тис. військових.