Бойовики з початку доби завдали 36 обстрілів: двох українських бійців поранено
Унаслідок обстрілів було поранено двох бійців ЗСУ. Проти сил АТО продовжують використовувати міномети та артилерію, порушуючи мирні домовленості, інформує прес-центр штабу АТО.
На маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122-мм артилерія, а також танк і 82-мм міномети противника. По Широкиному - 120 і 82-мм міномети. Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому і Гнутово вів вогонь і снайпер.
На донецькому напрямку – з гранатометів і великокаліберних кулеметів – Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.
Крім того, на луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів ворог обстерлял Новозвановку, а з мінометів і гранатометів – Троїцьке, Новозванівку, Кримське і Новоолександрівку.
Нагадаємо, що сьогодні помер колишній ватажок так званої терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов.
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