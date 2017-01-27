Бойовики з початку доби завдали 36 обстрілів: двох українських бійців поранено

Проросійські війська на Донбасі з початку доби і станом на 18:00 36 разів стріляли по позиціях українських військових.

Унаслідок обстрілів було поранено двох бійців ЗСУ. Проти сил АТО продовжують використовувати міномети та артилерію, порушуючи мирні домовленості, інформує прес-центр штабу АТО.

На маріупольському напрямку по Лебединському вогонь вела 122-мм артилерія, а також танк і 82-мм міномети противника. По Широкиному - 120 і 82-мм міномети. Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне, Новотроїцьке, Березове, Талаківку та Широкине бойовики обстріляли з гранатометів та стрілецької зброї. По Новотроїцькому і Гнутово вів вогонь і снайпер.

На донецькому напрямку – з гранатометів і великокаліберних кулеметів – Зайцеве та Луганське, а з мінометів різних калібрів обстріляли Авдіївку та Троїцьке.

Крім того, на луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів ворог обстерлял Новозвановку, а з мінометів і гранатометів – Троїцьке, Новозванівку, Кримське і Новоолександрівку.

Нагадаємо, що сьогодні помер колишній ватажок так званої терористичної організації "ЛНР" Валерій Болотов.