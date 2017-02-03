Бойовики з танків стріляють по Авдіївці
Станом на 16:40 зафіксовано не менше п'яти влучень на території міста. Зараз бойовики продовжують обстріл міста. Інформації про жерв поки немає, але відомо про руйнування будинків.
"Достовірно відомо про попадання в багатоповерховий будинок за адресою Гагаріна будинки 1 і 8. Враховуючи, що обстріл досі триває, уточненої інформації про жертви обстрілу та характеру руйнувань немає", - сказано в повідомленні прес-центру штабу АТО.
Зазначимо, сьогодні російська сторона Спільного центру контролю й координації надала гарантії дотримання режиму тиші в районі території Донецької фільтрувальної станції, туди вирушив підрозділ вибухотехніків.
Зазначимо, що два дні тому бойовики різко активізувалися. 28 лютого вони вдвічі більше обстрілювали воїнів АТО порівняно з середньодобовим показником з початку року - 117 разів.
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