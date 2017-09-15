Бойовики за день 14 разів порушили перемир’я, - штаб

Упродовж чергового дня обстановка в зоні проведення АТО не зазнала серйозних змін.

Бойовики продовжили обстріли українських укріплень на усіх напрямках, поодиноко використовуючи і міномети калібру 82 міліметри, інформує прес-центр штабу АТО.

Так, на Луганському напрямку російські окупанти випустили 15 мін по наших позиціях поблизу Новотошківського.

На Приморському напрямку противник тричі зі стрілецької зброї відкривав вогонь по укріпленнях сил АТО в районі Талаківки. А під ворожим вогнем із гранатометів двічі опинились наші укріплення на підступах до Водяного.

На Донецькому напрямку великокаліберні кулемети окупантів працювали поблизу Зайцевого та Авдіївки. А зі стрілецької зброї обстріл зафіксований біля шахти Бутівка.

Загалом від опівночі незаконні збройні формування 14 разів порушили перемир’я. В ході 5 найбільш загрозливих обстрілів сили АТО відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед наших захисників немає.

Нагадаємо, за минулу добу бойовики в зоні проведення АТО 28 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті 1 військовослужбовець ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення.

Додамо, що бойовики так званої "ДНР" сьогодні передали на підконтрольну Україні територію 19 засуджених для відбування покарання, повідомили в прес-службі вітчизняного омбудсмена.