Бойовики за день здійснили вісім провокативних обстрілів, - штаб

Перший осінній день пройшов у районі проведення АТО відносно спокійно. З опівночі російсько-окупаційні угруповання не застосовували міномети та інше важке озброєння.

Вісім обстрілів, що зафіксовані, мали провокативний характер. Як і в попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

Вночі і зранку в Авдіївській промзоні бойовики тричі обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. Також сьогодні під вогнем противника опинились українські укріплення в районі шахти Бутівка та Зайцевого.

На Луганському напрямку гранатомети ворога працювали на підступах до Кримського та Жовтого.

На Приморському напрямку упродовж дня зберігалася тиша.

"Варто додати, що новий етап перемир’я, у ході якого зменшилась вогнева активність противника, дозволив сьогодні спокійно піти до шкіл та вишів тисячам мешканців Донбасу. Для них навчання у рідних містах і селищах під українським прапором – вже перемога. У прифронтових районах кожен із учнів і студентів знає ціну, яку платить українська армія за мир", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по силах АТО, в основному, використовуючи стрілецьку зброю.