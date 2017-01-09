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Бойовики за день здійснили вісім провокативних обстрілів, - штаб

На Приморському напрямку упродовж дня зберігалася тиша
Перший осінній день пройшов у районі проведення АТО відносно спокійно. З опівночі російсько-окупаційні угруповання не застосовували міномети та інше важке озброєння.
Бойовики за день здійснили вісім провокативних обстрілів, - штаб Фото: Міністерство оборони України/facebook.com

Вісім обстрілів, що зафіксовані, мали провокативний характер. Як і в попередні дні, найбільш неспокійно було на Донецькому напрямку, інформує прес-центр штабу АТО.

Вночі і зранку в Авдіївській промзоні бойовики тричі обстрілювали наші позиції зі стрілецької зброї. Також сьогодні під вогнем противника опинились українські укріплення в районі шахти Бутівка та Зайцевого. 

На Луганському напрямку гранатомети ворога працювали на підступах до Кримського та Жовтого. 

На Приморському напрямку упродовж дня зберігалася тиша. 

"Варто додати, що новий етап перемир’я, у ході якого зменшилась вогнева активність противника, дозволив сьогодні спокійно піти до шкіл та вишів тисячам мешканців Донбасу. Для них навчання у рідних містах і селищах під українським прапором – вже перемога. У прифронтових районах кожен із учнів і студентів знає ціну, яку платить українська армія за мир", - ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, що за минулу добу бойовики 24 рази відкривали вогонь по силах АТО, в основному, використовуючи стрілецьку зброю.

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01 09 2017 18:56
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