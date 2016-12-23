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Бойовики за добу 22 рази обстріляли позиції сил АТО

Противник зосередив вогонь в основному на донецькому напрямку
За минулу добу бойовики відкривали вогонь 22 рази, зосередивши вогонь в основному на Донецькому напрямку.
Бойовики за добу 22 рази обстріляли позиції сил АТО Фото: 112.ua

"З артилерії калібру 122-міліметри та 120-міліметрових мінометів обстрілювали наші позиції в районі Луганського. З 82-міліметрових мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів – Авдіївку, Новгородське, Верхньоторецьке і знову ж Луганське", - повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

Двічі бойовики намагалися атакувати українські позиції в районі Світлодарської дуги, сили АТО відбили атаки.

Крім того, протягом дня сепаратисти двічі обстріляли Миронівку з 152-міліметрової артилерії.

На Маріупольському напрямку з 120-ти і 82-міліметрових мінометів бойовики обстріляли Красногорівку, Старогнатівку і Водяне.

На Луганському напрямку з протитанкових ракетних комплексів і 82-міліметрових мінометів терористи вели вогонь по Кримському. З гранатометів - по Попасній і Жовтому.

Нагадаємо, вчора, 22 листопада російсько-окупаційні війська теж зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. У зоні проведення антитерористичної операції станом на 18:00 було зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових з боку незаконних збройних формувань.

Варто відзначити, що за три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.

Відзначимо, що на Світлодарзькій дузі ворог не припинив активних бойових дій. Відтак, у вівторок двоє українських військових загинули, четверо поранені, ще четверо контужені. 

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23 12 2016 08:32
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