Бойовики за добу 22 рази обстріляли позиції українських військових
"На маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар'їнку", – повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
На донецькому напрямку з мінометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях українських військових у районі Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Зайцевого і Новоселівки Другої.
На луганському напрямку з озброєння БМП бойовики обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське і Малинове.
Нагадаємо, що попри режим повного припинення вогню, окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках із забороненого мінськими угодами озброєння.
Варто відзначити, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець.
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