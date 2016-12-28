Бойовики за добу 22 рази обстріляли позиції українських військових

З мінометів і великокаліберних кулеметів стріляли по Луганському

З початку дня станом на 18:00 в зоні АТО зафіксували 22 обстріли з боку бойовиків по позиціях українських військових.

"На маріупольському напрямку з 82-міліметрових мінометів російсько-окупаційні війська обстріляли Красногорівку, а з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї – Старогнатівку, Широкине, Новотроїцьке та Мар'їнку", – повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

На донецькому напрямку з мінометів і великокаліберних кулеметів вели вогонь по позиціях українських військових у районі Луганського, а зі стрілецької зброї – поблизу Зайцевого і Новоселівки Другої.

На луганському напрямку з озброєння БМП бойовики обстрілювали Балку Кошарну. Зі стрілецької зброї - Кримське і Малинове.

Нагадаємо, що попри режим повного припинення вогню, окупанти продовжують обстріли позицій ЗСУ на всіх напрямках із забороненого мінськими угодами озброєння.

Варто відзначити, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі не загинув і не був поранений жоден український військовослужбовець.