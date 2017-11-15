Бойовики за добу 23 рази обстріляли позиції ВСУ, поранені двоє українських військових, – штаб
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО на його сторінці в Facebook.
"Протягом минулої доби окупанти 23 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України... В результаті обстрілу ворожих двоє українських захисників отримали поранення. Їм була надана невідкладна медична допомога. Загрози їх життю немає", - йдеться в повідомленні.
У штабі відзначають, що ситуація в зоні АТО залишається складною, бойовики нарощують вогневу активність вздовж всієї лінії зіткнення, все частіше застосовуючи артилерію та інше заборонену Мінськими домовленостями озброєння. Близько десяти збройних провокацій були здійснені з використанням артилерії, мінометів і танка.
Більшість обстрілыв припадає на темну пору доби. Крім того, бойовики обстрілюють прифронтові населені пункти, з-за чого страждає місцеве цивільне населення, наголошують у штабі АТО.
Зокрема, на луганському напрямку близько 20.00 бойовики обстріляли з реактивної і ствольної артилерії калібру 152-мм по захисникам смт Зайцево. Обстріл тривав близько двох годин, було випущено майже сто снарядів. В результаті цих обстрілів один із снарядів потрапив в приватний будинок по вул. Коляденко, 34. Також на цьому напрямку бойовики обстріляли з міномета калібру 120 мм захисників Лозового, а з 82мм - опорні пункти наших воїнів біля Новгородського та Луганської. По позиціях біля Новгородського стріляв танк.
На донецькому напрямку бойовики випустили більше десятка 120-мм в районі Верхньоторецької. Крім того, на різних ділянках фронту противник також активно застосовував весь спектр піхотного озброєння. Під обстріл бойовиків потрапили захисники ряду прифронтових населених пунктів як у Луганській, так і Донецькій областях, серед яких Світлодарськ, Троїцьке, Новгородське, Красногорівка, Старогнатовка, Новотроїцьке та Авдіївка.
Майже на кожен обстріл військовослужбовці Збройних сил України відповідали бойовикам прицільним вогнем.
Раніше повідомлялося про те, що бойовики, згідно інформації СЦКК, обстріляли житлові квартали Зайцево.
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