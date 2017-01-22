Бойовики за добу 33 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
На маріупольському напрямку, використовуючи міномети, противник обстріляв Водяне. З гранатометів і стрілецької зброї вів вогонь по Павлополю, Лебединскому, Гранітному, Новогригорівці, Водяному, Талаківці і Широкіному. За Лебединскому вогонь вів і снайпер, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
На донецькому напрямку - з гранатометів і стрілецької зброї бойовики обстріляли Авдіївку, Зайцеве та Новгородське.
На луганському - бойовики обстріляли з мінометів Троїцьке, а з гранатометів і стрілецької зброї - Новоолександрівку, Валуйське, і Новозванівку.
У свою чергу речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін заявив, що ніч на Донбасі пройшла спокійно, інформує "112 Україна".
"Ніч пройшла відносно спокійно, тому що не відкривали вогонь з важкого озброєння. Зараз вже годину спокійно. Вночі було 10 обстрілів. З гранатометів та великокаліберних кулеметів стріляли по Мар’їнці, Широкиному, Водяному. З цих же видів озброєння на луганському напрямку били по Новоолександрівці та Новозванівці. З 10 обстрілів половина припала на Новозванівку", - зазначив він.
Матюхін додав, що ЗСУ у зв'язку з Днем соборності в Україні очікують з боку бойовиків провокації.
Нагадаємо, що 21 січня бойовики 25 разів відкривали вогонь по позиціях військовослужбовців Збройних сил України у зоні проведення Антитерористичної операції. В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув.
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