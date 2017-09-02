Бойовики за добу 34 разів обстріляли позиції АТО
"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи від 01.02.2017 щодо припинення вогню з 00.00 9 лютого вздовж усієї лінії розмежування сторін, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій", - повідомляє прес-центр штабу АТО.
Станом на 15.00 годину противник здійснив 34 обстріли позицій українських військ із застосуванням широкого спектру наявного озброєння, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями.
Найбільшу активність противник проявляє на Донецькому напрямку в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Опитне, Піски, Шахта Бутівка, Верхнє Торецьке.
Збройні Сили України суворо дотримуються режиму "тиші" та вогню у відповідь не відкривають.
Нагадаємо, в результаті ворожих обстрілів з боку бойовиків три села на маріупольському напрямку залишились без світла.
За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 82 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає.
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