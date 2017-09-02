Бойовики за добу 34 разів обстріляли позиції АТО У штабі припустили, що Росія не контролює бойовиків

Порушення бойовиками домовленостей про режим тиші свідчить про те, що російська сторона, яка погоджувала режим припинення вогню, на цей час їхні дії не контролює.

Фото: пресс-служба президента

"Незважаючи на досягнуті домовленості тристоронньої контактної групи від 01.02.2017 щодо припинення вогню з 00.00 9 лютого вздовж усієї лінії розмежування сторін, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли наших позицій", - повідомляє прес-центр штабу АТО. Станом на 15.00 годину противник здійснив 34 обстріли позицій українських військ із застосуванням широкого спектру наявного озброєння, у тому числі із забороненого Мінськими домовленостями. Найбільшу активність противник проявляє на Донецькому напрямку в районах населених пунктів Луганське, Зайцеве, Опитне, Піски, Шахта Бутівка, Верхнє Торецьке. Збройні Сили України суворо дотримуються режиму "тиші" та вогню у відповідь не відкривають. Нагадаємо, в результаті ворожих обстрілів з боку бойовиків три села на маріупольському напрямку залишились без світла. За минулу добу в районі проведення АТО бойовики 82 рази відкривали вогонь по позиціях українських сил, втрат серед військових ЗСУ немає.

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