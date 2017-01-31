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Бойовики за добу випустили по військових в Авдіївці 1,5 тисячі снарядів та мін, - РНБО

ДСНС готова до евакуації мешканців міста на безпечну відстань
За останню добу бойовики ОРДО випустили у бік українських військових в Авдіївці близько півтори тисячі снарядів та мін.
Бойовики за добу випустили по військових в Авдіївці 1,5 тисячі снарядів та мін, - РНБО Фото: 112.ua

За даними РНБО, незважаючи на це, втрати російсько-терористичних військ значно перевищують втрати ЗСУ, повідомляє прес-служба відомства.

"Усі спроби атак російсько-терористичними угрупуваннями придушені нашими військами. Більше того, українські військові змушені були контратакувати, щоб покращити свої оперативні позиції", - заявив секретар Ради Олександра Турчинова.

Турчинов також повідомив, що в Авдіївці пошкоджено не лише інфраструктурні об'єкти, а й цивільні будинки, є поранені серед цивільного населення. Все це становить значну загрозу для життя мирних громадян.

Він додав, що активні обстріли околиць міста стають на заваді проведенню ремонтних робіт з відновлення енергопостачання, пошкодженого під час ворожих обстрілів.

"Донецькою військово-цивільною адміністрацією та ДСНС у Авдіївці створено Обласний координаційний штаб, проводяться активні відновлювальні заходи", - сказав Турчинов, наголосивши, що лікарні та будинок людей похилого віку, забезпечені автономними засобами електроживлення, продовжують працювати  в штатному режимі.

Також, за словами Секретаря РНБО України, у випадку продовження обстрілів Авдіївки російськими гібридними військами ДСНС готова до евакуації мешканців міста на безпечну відстань - до найближчих населених пунктів.

"Українська армія надійно утримує свої позиції, тому всі спроби бойовиків прорвати нашу оборону приречені", - підсумував Секретар РНБО України.

Нагадаємо, що через обстріли ввечері в понеділок була перебита остання лінія електропостачання Авдіївки. В результаті місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання.

Протягом минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще 24 отримали поранення і травми.

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