Бойовики за добу випустили по військових в Авдіївці 1,5 тисячі снарядів та мін, - РНБО
За даними РНБО, незважаючи на це, втрати російсько-терористичних військ значно перевищують втрати ЗСУ, повідомляє прес-служба відомства.
"Усі спроби атак російсько-терористичними угрупуваннями придушені нашими військами. Більше того, українські військові змушені були контратакувати, щоб покращити свої оперативні позиції", - заявив секретар Ради Олександра Турчинова.
Турчинов також повідомив, що в Авдіївці пошкоджено не лише інфраструктурні об'єкти, а й цивільні будинки, є поранені серед цивільного населення. Все це становить значну загрозу для життя мирних громадян.
Він додав, що активні обстріли околиць міста стають на заваді проведенню ремонтних робіт з відновлення енергопостачання, пошкодженого під час ворожих обстрілів.
"Донецькою військово-цивільною адміністрацією та ДСНС у Авдіївці створено Обласний координаційний штаб, проводяться активні відновлювальні заходи", - сказав Турчинов, наголосивши, що лікарні та будинок людей похилого віку, забезпечені автономними засобами електроживлення, продовжують працювати в штатному режимі.
Також, за словами Секретаря РНБО України, у випадку продовження обстрілів Авдіївки російськими гібридними військами ДСНС готова до евакуації мешканців міста на безпечну відстань - до найближчих населених пунктів.
"Українська армія надійно утримує свої позиції, тому всі спроби бойовиків прорвати нашу оборону приречені", - підсумував Секретар РНБО України.
Нагадаємо, що через обстріли ввечері в понеділок була перебита остання лінія електропостачання Авдіївки. В результаті місто залишилося без води, без електрики і без теплопостачання.
Протягом минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, ще 24 отримали поранення і травми.
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