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Бойовики за дитсадком та пологовим будинком ховають артилерію, - розвідка

Також бойовики використовують територію колишнього заводу хімічних реактивів
Розвідка Міністерства оборони повідомляє, що окупанти продовжують маскувати важке озброєння на об'єктах цивільної інфраструктури в Донецькій області.
Бойовики за дитсадком та пологовим будинком ховають артилерію, - розвідка Фото: youtube.com

Так, у н.п.Мокроєланчик (Амвросіївський район) на території дитячого садка розміщено сім 122-мм самохідних артилерійських установок, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.

На території пологового будинку н.п.Південна Ломоватка розміщено підрозділ противника на бойових машинах піхоти.

Територія колишнього заводу хімічних реактивів у Куйбишевському районі місті Донецьк використовується для здійснення обстрілів позицій сил АТО.

Як відомо, бойовики систематично обстрілюють сили АТО на донецькому напрямку.

Нагадаємо, що бойовики з початку доби обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку в Широкіно і Водяному Донецької області.

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14 02 2017 12:33
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