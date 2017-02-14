Бойовики за дитсадком та пологовим будинком ховають артилерію, - розвідка
Так, у н.п.Мокроєланчик (Амвросіївський район) на території дитячого садка розміщено сім 122-мм самохідних артилерійських установок, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України на сторінці у Facebook.
На території пологового будинку н.п.Південна Ломоватка розміщено підрозділ противника на бойових машинах піхоти.
Територія колишнього заводу хімічних реактивів у Куйбишевському районі місті Донецьк використовується для здійснення обстрілів позицій сил АТО.
Як відомо, бойовики систематично обстрілюють сили АТО на донецькому напрямку.
Нагадаємо, що бойовики з початку доби обстріляли позиції українських військових на маріупольському напрямку в Широкіно і Водяному Донецької області.
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