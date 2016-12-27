Бойовики за минулу добу 37 раз обстріляли позиції українських військових

Українські військові були змушені один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного

Протягом минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували обстрілювати українські позиції в зоні проведення АТО.

На Маріупольському напрямку по Широкиному ворог тричі бив з танків. Також були зафіксовані обстріли з 122-мм міліметрової артилерії та озброєння БМП.

З мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Талаківці й Широкиному. Під вогонь гранатометів потрапили Широкине, Мар'янка, Павлопіль та Водяне, повідомив прес-цнтр АТО на сторінці у Facebook.

"З метою збереження життя особового складу, українські військові були змушені один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного", - підкреслили в прес-центрі.

На Донецькому напрямку з мінометів бойовики били по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї накривали Авдіївку, Опитне, Південне, Зайцево і Луганське.

На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Станицю Луганську.

Нагадаємо, що в зоні антитерористичної операції зникли двоє військовослужбовців Збройних Сил України.