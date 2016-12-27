Бойовики за минулу добу 37 раз обстріляли позиції українських військових
На Маріупольському напрямку по Широкиному ворог тричі бив з танків. Також були зафіксовані обстріли з 122-мм міліметрової артилерії та озброєння БМП.
З мінометів різних калібрів бойовики вели вогонь по Талаківці й Широкиному. Під вогонь гранатометів потрапили Широкине, Мар'янка, Павлопіль та Водяне, повідомив прес-цнтр АТО на сторінці у Facebook.
"З метою збереження життя особового складу, українські військові були змушені один раз відкрити вогонь у відповідь в районі Широкиного", - підкреслили в прес-центрі.
На Донецькому напрямку з мінометів бойовики били по Луганському. З гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї накривали Авдіївку, Опитне, Південне, Зайцево і Луганське.
На Луганському напрямку з гранатометів обстріляли Станицю Луганську.
Нагадаємо, що в зоні антитерористичної операції зникли двоє військовослужбовців Збройних Сил України.
Наразі у штабі АТО зазначають, що обставини події з’ясовуються.
Відзначимо, що бойові втрати української армії у 2016 році склали 211 військових, а небойові - 256.
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