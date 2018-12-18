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Бойовики за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню

Жоден український військовий не постраждав
Минулої доби, 17 грудня, російські окупаційні війська 7 разів порушили режим припинення вогню. Застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами не зафіксовано.
Бойовики за минулу добу сім разів порушили режим припинення вогню Фото: ООС

"Опорні пункти наших військ були обстріляні з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі населеного пункту Кримське на Луганському напрямку, в районі населеного пункту Луганське на Світлодарському напрямку, поблизу населених пунктів Мар'їнка, Тарамчук, Славне - на Донецькому напрямку, а також в районі селища Гнутове на Маріупольському напрямку", - інформує прес-центр штабу ООС.

Внаслідок бойових дій, жоден український військовий не постраждав.

За даними розвідки, 17 грудня одного окупанта було знищено та 4 поранено.

Протягом поточної доби ворог відкривав вогонь по позиціях українських військових в районі селища Славне на Донецькому напрямку, а також в районі населеного пункту Чермалик на Маріупольському напрямку.

Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає.

Нагадаємо, що 16 грудня російські окупаційні війська 16 разів порушили режим припинення вогню. Противник продовжує застосувати озброєння, заборонене Мінськими угодами.

 

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18 12 2018 08:23
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