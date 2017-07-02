Бойовики за ніч сім разів порушили режим припинення вогню в зоні АТО, - штаб
"За ранок зафіксовано 7 обстрілів. Втрат немає", - повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.
При цьому він зауважив, що вночі ситуація була відносно спокійною, якщо порівнювати з попередніми днями.
"Били з гранатометів і стрілецької зброї. Один раз задіяли БТР біля Павлополя, великокаліберні кулемети біля Кам'янки, Павлополя, Новоолександрівки. Але потім ситуація змінилася. По Новотроїцькому відкривали вогонь зі 120- і 82 мм мінометів, так само по Авдіївці", - додав Матюхін, інформує "112 Україна".
Водночас прес-офіцер ОТУ "Маріуполь" у зоні АТО Іван Чміль додав, що на маріупольському напрямку за ніч ворог порушив режим припинення вогню двічі. Зокрема, мова про обстріл бойовиками Павлополя.
"Українські військовики вогонь у відповідь на ці обстріли не відкривали. На поточну хвилину обстрілів не відбувається. Але ця тиша не є сталою", - сказав він.
Нагадаємо, що голова Авдіївської ВЦА Павло Малихін розповів, що минула ніч в Авдіївці була спокійна, а ситуація у місті стабілізується.
Відзначимо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.
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