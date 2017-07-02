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Бойовики за ніч сім разів порушили режим припинення вогню в зоні АТО, - штаб

Втрат серед особового складу ЗСУ немає
Від початку нової доби, 7 лютого, бойовики сім разів порушили режим припинення вогню в зоні проведення антитерористичної операції.
Бойовики за ніч сім разів порушили режим припинення вогню в зоні АТО, - штаб Леонід Матюхін. Фото: zn.ua

"За ранок зафіксовано 7 обстрілів. Втрат немає", - повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін.

При цьому він зауважив, що вночі ситуація була відносно спокійною, якщо порівнювати з попередніми днями.

"Били з гранатометів і стрілецької зброї. Один раз задіяли БТР біля Павлополя, великокаліберні кулемети біля Кам'янки, Павлополя, Новоолександрівки. Але потім ситуація змінилася. По Новотроїцькому відкривали вогонь зі 120- і 82 мм мінометів, так само по Авдіївці", - додав Матюхін, інформує "112 Україна".

Водночас прес-офіцер ОТУ "Маріуполь" у зоні АТО Іван Чміль додав, що на маріупольському напрямку за ніч ворог порушив режим припинення вогню двічі. Зокрема, мова про обстріл бойовиками Павлополя.

"Українські військовики вогонь у відповідь на ці обстріли не відкривали. На поточну хвилину обстрілів не відбувається. Але ця тиша не є сталою", - сказав він.

Нагадаємо, що голова Авдіївської ВЦА Павло Малихін розповів, що минула ніч в Авдіївці була спокійна, а ситуація у місті стабілізується.

Відзначимо, що за минулу добу бойовики 78 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил, в результаті один військовослужбовець ЗСУ був поранений.

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07 02 2017 10:16
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