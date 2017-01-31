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Бойовики за ніч випустили по Авдіївці понад 80 ракет з "Градів"

У місті горить газова труба
Вночі 31 січня бойовики обстріляли околиці Авдіївки з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град".
Бойовики за ніч випустили по Авдіївці понад 80 ракет з "Градів" Фото: Vadim Braydov / AP

Також відбулися руйнування і пожежі в житловому районі міста. Зокрема, пошкоджено декілька будинків. За попередніми даними є поранені серед місцевого населення, інформує "112 Україна".

"Варто зазначити, що Авдіївка залишається одним з найбільш гарячих точок по всій лінії розмежування. До 4 ранку російські окупанти випустили в бік українських позицій більш вісімдесяти ракет з РСЗВ БМ-21 "Град" та три артилерійських снаряди калібру 152 мм. Також по українцям били з мінометів 120 і 82 мм, танків і стрілецької зброї. Крім того, вночі окупанти здійснили чергову спробу штурму наших позицій. Атака провалилася. Ворог відступив", - йдеться в повідомленні.

У свою прес-центр 72-ї ОМБР ВСУ повідомляє, що в місті горить газова труба. Відомо про одного пораненого.

Нагадаємо, що за минулу добу загалом у зоні АТО було зафіксовано 71 обстріл. На жаль, троє українських військових загинуло, двадцять поранено і четверо травмовано.

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31 01 2017 08:20
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