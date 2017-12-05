Бойовики за рік вивезли в Росію мільйон антрациту

У першому кварталі 2017 року Росію було поставлено з ОРДЛО близько 370 тис. тонн вугілля

З окупованих території Донеччини і Луганщини нелегально вивезли за 2016 рік 940 тис. тонн країнського антрациту.

Найбільшими постачальниками вугілля з ОРДЛО в Росію були компанії, підконтрольні керівництву так званих "ДНР" і "ЛНР", - свідчать дані Російських залізниць, які є в розпорядженні LIGA.net.

Зокрема, це ДП ТД Східний Енерго-Альянс, (раніше - ДП Південно-східна паливна компанія), ДП РЦ ТД Вугілля Донбасу, ГУП ЛНР Аантраціт, ТОВ Углетехнологія, ТОВ ТД Східний та інші.

Покупцями вугілля з російської сторони виступали ТОВ Вугільні технології, ТОВ Експо груп, ТОВ Компанія СВ (всі - Ростов-на-Дону), ТОВ Промтехсервис (Кемерово), ТОВ Торговий Дім ПТО (Таганрог), ТОВ Петролеум Капітал (Нижній Новгород) і інші компанії.

У першому кварталі 2017 року Росію було поставлено з ОРДЛО близько 370 тис. тонн вугілля.

Нагадаємо, на складах захоплених підприємств "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Шахта Комсомолець Донбасу", розташованих на тимчасово окупованих територіях, залишилося близько 430 тис. тонн антрациту.