Бойовики за рік вивезли в Росію мільйон антрациту
Найбільшими постачальниками вугілля з ОРДЛО в Росію були компанії, підконтрольні керівництву так званих "ДНР" і "ЛНР", - свідчать дані Російських залізниць, які є в розпорядженні LIGA.net.
Зокрема, це ДП ТД Східний Енерго-Альянс, (раніше - ДП Південно-східна паливна компанія), ДП РЦ ТД Вугілля Донбасу, ГУП ЛНР Аантраціт, ТОВ Углетехнологія, ТОВ ТД Східний та інші.
Покупцями вугілля з російської сторони виступали ТОВ Вугільні технології, ТОВ Експо груп, ТОВ Компанія СВ (всі - Ростов-на-Дону), ТОВ Промтехсервис (Кемерово), ТОВ Торговий Дім ПТО (Таганрог), ТОВ Петролеум Капітал (Нижній Новгород) і інші компанії.
У першому кварталі 2017 року Росію було поставлено з ОРДЛО близько 370 тис. тонн вугілля.
Нагадаємо, на складах захоплених підприємств "Свердловантрацит", "Ровенькиантрацит", "Шахта Комсомолець Донбасу", розташованих на тимчасово окупованих територіях, залишилося близько 430 тис. тонн антрациту.
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