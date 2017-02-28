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Бойовики захопили "Донбас Арену" та заблокували роботу гуманітарного фонду Ахметова

На "Донбас Арену" зайшли озброєні люди.
Озброєні люди у вівторок, 28 лютого, заблокували розподільний центр гуманітарного штабу "Фонду Рената Ахметова", який розташований на "Донбас Арені", а також пункти видачі гумдопомоги на непідконтрольній території.
Бойовики захопили "Донбас Арену" та заблокували роботу гуманітарного фонду Ахметова Фото: fdu.org.ua

"У Гуманітарного штабу немає достовірної інформації про причини таких дій. Приміщення, інвентар і вся гуманітарна допомога штабу заблоковані, і волонтери не мають до них доступу. Більш ніж півмільйона людей похилого віку, інвалідів, молодих мам не зможуть отримати свої набори виживання", - повідомляють на сайті фонду.

Нагадаємо, що "Донбас Арена" - один із найновіших і дорогих стадіонів України. Його було введено в експлуатацію в 2009 році, вартість оцінювалася в 400 млн доларів (за тодішнім курсом - близько 3,2 млрд гривень).

Після того як Донецьк захопили підтримувані Росією бойовики "ДНР", стадіон почали використовувати як розподільний центр гуманітарного фонду Ахметова.

До слова, протягом доби, 27 лютого, проросійські бойовики здійснили 84 обстріли позицій Збройних сил України.

Зазначимо, перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександр Хуг вважає, що на сьогоднішній день на Донбасі є усі умови для нового військового загострення.

 

 

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28 02 2017 12:37
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