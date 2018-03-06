Бойовики захопили в полон двох українських військових
"26 травня двоє наших військовослужбовців під час їх висунення до передового спостережного посту були підло захоплені диверсійно-розвідувальною групою противника. Протягом тижня нічого не було відомо про долю наших військовослужбовців. Противник не дарма взяв таку своєрідну паузу. Цей період був використаний для скаженого психологічного тиску, а, можливо, і фізичного, на наших бійців. Як результат було зроблено кілька відеороликів за участю цих військовослужбовців", - йдеться у повідомленні прес-служби 14-ї окремої механізованої бригади у Facebook.
"Наразі вони, згідно з інформацією, яку оприлюднили ЗМІ однієї із псевдореспублік, живі - і це найважливіше, проте перебувають у ворожому полоні. І безсовісно використовуються окупантом для створення проросійської пропаганди. Дешеві зрежисовані ворожі телесюжети і так званий брифінг чітко свідчить, що на військовослужбовців ЗСУ чиниться сильний психологічний, і не виключено, фізичний тиск. Перебуваючи під ним, полонені розповідають неправду про Збройні Сили України загалом і бригаду зокрема", - наголосили в бригаді.
"Нам боляче це чути, однак причини такої поведінки і таких вчинків ми можемо зрозуміти. Адже змушувати людей під страхом жорстокої розправи робити і говорити те, чого вони не хочуть, у що не вірять, і чого насправді не було - у найкращих традиціях російсько-сепаратистської підлості, яка таким чином намагається переконати світову спільноту у відсутності окупаційних військ РФ на тимчасово непідконтрольній території України", - йдеться у повідомленні.
Водночас в ОМБ запевнили, що командування бригади робить все можливе для звільнення військовослужбовців з полону.
За інформацією терористів "ЛНР" в полоні перебувають військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади Яків Веремейчик та Юрій Євтушок.
Нагадаємо, що військовослужбовець 30-ї окремої Новоград-Волинської Рівненської механізованої бригади Збройних сил України, який зник на Донбасі 24 травня, потрапив у полон російських окупантів.
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