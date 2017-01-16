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Бойовики застосували артилерію на двох напрямках в зоні АТО

В зоні АТО зафіксовано 32 обстріли українських позицій з боку терористів
Протягом минулої доби у зоні АТО терористи 60 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців, внаслідок чого один боєць отримав поранення.
Бойовики застосували артилерію на двох напрямках в зоні АТО Фото:112.ua
Як повідомляє прес-центр АТО, на Маріупольському напрямку зі 122 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Гнутове. З мінометів різних калібрів терористи вели вогонь по Павлополю, Красногорівці та Широкиному. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні Павлопіль, Гнутове, Широкине та Красногорівку. Також по Широкиному та Мар’їнці вогонь вів снайпер.

На Луганському напрямку зі 120 та 82 міліметрових мінометів терористи обстріляли Новозванівку та Троїцьке. У Новозванівці бойовики застосували гранатомети та стрілецьку зброю, а з протитанкових ракетних комплексів були обстріляні Золоте, Станиця Луганська та Новоолександрівка.

На Донецькому напрямку зі 152 міліметрової артилерії бойовики обстріляли Авдіївку. З мінометів різних калібрів – Новгородське, Доломітне, а з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї були обстріляні Зайцеве, Новгородське, Авдіївка та Верхньоторецьке.

Нагадаємо, протягом дня 15 січня терористи 32 рази обстріляли позиції Збройних сил України.
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16 01 2017 06:49
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