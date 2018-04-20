Бойовики застосували "Гради" на Донецькому напрямку, - штаб АТО

З початку доби на Донбасі загинув один

З початку доби бойовики 20 разів обстріляли позиції українських військовослужбовців на Донбасі, зокрема застосовуючи заборонену зброю.

На Донецькому напрямку з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Лебединського, випустивши 40 реактивних снарядів. Також поблизу Лебединського застосовували 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції у Facebook.

Крім того, зі 122-мм артилерії і 120-мм мінометів окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного і Водяного. Міномети калібру 120 мм агресор застосував поблизу Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю - в районі Шахти Бутівка, Водяного, Пісків і Опитного, а стрілецьку зброю - біля Авдіївки та Новотроїцького.

На Луганському напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ в районі Попасної, з озброєння БМП - під Кримським, а зі стрілецької зброї - поблизу Новолуганського.

"На жаль, внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення. Постраждалого доставили у лікувальний заклад, йому надали необхідну медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, у зоні збройного конфлікту на Донбасі в районі Кримського загинув український військовий з Луганської області, ще один боєць дістав поранення.