Бойовики застосували "Гради" на Донецькому напрямку, - штаб АТО
На Донецькому напрямку з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" бойовики обстріляли позиції ЗСУ неподалік Лебединського, випустивши 40 реактивних снарядів. Також поблизу Лебединського застосовували 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю, - повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції у Facebook.
Крім того, зі 122-мм артилерії і 120-мм мінометів окупанти відкривали вогонь по захисниках Широкиного і Водяного. Міномети калібру 120 мм агресор застосував поблизу Новотроїцького, гранатомети і стрілецьку зброю - в районі Шахти Бутівка, Водяного, Пісків і Опитного, а стрілецьку зброю - біля Авдіївки та Новотроїцького.
На Луганському напрямку із забороненої 122-мм артилерії бойовики вели вогонь по опорних пунктах ЗСУ в районі Попасної, з озброєння БМП - під Кримським, а зі стрілецької зброї - поблизу Новолуганського.
"На жаль, внаслідок ворожого вогню один український захисник загинув. Ще один військовослужбовець отримав поранення. Постраждалого доставили у лікувальний заклад, йому надали необхідну медичну допомогу", - наголошується в повідомленні.
Нагадаємо, у зоні збройного конфлікту на Донбасі в районі Кримського загинув український військовий з Луганської області, ще один боєць дістав поранення.
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