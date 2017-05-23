Бойовики застосували РСЗО "Град" поблизу Авдіївки

Окрім того, ускладнилась ситуація й у південному та східному передмісті Авдіївки

Із настанням сутінок 22 травня російсько-терористичні війська значно підвищили свою вогневу активність на окремих ділянках лінії зіткнення, застосувавши заборонене мінськими угодами озброєння.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Зокрема, терористи випустили щонайменше півтора десятка реактивних снарядів з РСЗО "Град" по позиціях ЗС України в районі Опитного.

Окрім того, ускладнилась ситуація й у південному та східному передмісті Авдіївки. Там бандити інтенсивно обстріляли укріплення сил АТО з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також стрілецької зброї та гранатометів.

Водночас на Приморському напрямку поблизу Павлополя противник випустив по позиціях сил АТО майже три десятки 120-мм мін.

Як повідомлялось, проросійські бойовики від початку доби 30 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України. Внаслідок цього один український військовий отримав поранення.

Нагадаємо, що 22 травня, за даними штабу АТО, проросійські бойовики 44 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, один військовослужбовець отримав поранення.