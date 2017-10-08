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Бойовики затримали патруль ОБСЄ

Цивільні могли проходити
Патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ затримали на 31 хвилину на території ОРДО в порушення мінських домовленостей.
Бойовики затримали патруль ОБСЄ Фото: АFР

"Т.зв. "ДНР" затримали патруль СММ #ОБСЄ на 31 хв на блокпості біля Верхньошироківського; інші цивільні особи могли проходити. Порушення Мінська", - повідомляється в мікроблозі СММ ОБСЄ в Twitter.

Українська сторона Спільного центру з координації та контролю повідомляє, що вже вдруге за останні два дні терористи ОРДО влаштовують збройні провокації на лінії розмежування.

За даними СЦКК, цим бойовики створюють перешкоди роботі патрулів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на чолі з першим заступником голови місії Олександром Хугом.

Раніше, у підконтрольному бойовикам ОРДО селі Пікузи обстріляли безпілотник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

10 серпня бойовики поранили українського сапера, який перевіряв дорогу між селом Пікуза (Комінтернове) і Маріуполь, де мав проїхати перший заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. 

 
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10 08 2017 18:58
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