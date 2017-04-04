Бойовики збільшили число обстрілів в зоні АТО
За минулу добу терористи били 48 разів. В результаті двоє українських військових загинули, ще п'ятеро отримали поранення.
Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.
Епіцентром вогневого протистояння 3 квітня став Маріупольський напрямок. З мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали сили АТО в Березовому.
По морських піхотинцях в районі Гнутового і Водяного сепаратисти били з БМП. З гранатометів різних систем бойовики били по позиціях ЗСУ під Богданівкою і Чермаликом. З великокаліберних кулеметів бойовики стріляли по силах АТО в Широкиному і Красногорівці. В районі Гнутового активізувалися снайпери.
На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки і шахти Бутівка, де терористи обстріляли українські опорні пункти з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
З мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь районі Пісків. По українських позиціях в Верхньоторецькому сепаратисти били з гранатометів, а по позиціях поблизу Кам'янки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На Луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського бойовики обстріляли з міномета калібру 120 мм.
"Аби пригасити вогневу активність ворога, Сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, проросійські бойовики у понеділок здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України. Протягом дня двоє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.
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