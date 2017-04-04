Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Бойовики збільшили число обстрілів в зоні АТО

На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки і шахти Бутівка
Ситуація в районі проведення АТО загострюється, кількість провокаційних обстрілів українських позицій з боку бойовиків збільшується.
Бойовики збільшили число обстрілів в зоні АТО

За минулу добу терористи били 48 разів. В результаті двоє українських військових загинули, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це прес-центр штабу АТО повідомив на сторінці в Facebook.

Епіцентром вогневого протистояння 3 квітня став Маріупольський напрямок. З мінометів калібру 82 мм, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики обстрілювали сили АТО в Березовому.

По морських піхотинцях в районі Гнутового і Водяного сепаратисти били з БМП. З гранатометів різних систем бойовики били по позиціях ЗСУ під Богданівкою і Чермаликом. З великокаліберних кулеметів бойовики стріляли по силах АТО в Широкиному і Красногорівці. В районі Гнутового активізувалися снайпери.

На Донецькому напрямку найгарячіше було поблизу Авдіївки і шахти Бутівка, де терористи обстріляли українські опорні пункти з мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

З мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь районі Пісків. По українських позиціях в Верхньоторецькому сепаратисти били з гранатометів, а по позиціях поблизу Кам'янки - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Луганському напрямку опорні пункти в районі Кримського бойовики обстріляли з міномета калібру 120 мм.

"Аби пригасити вогневу активність ворога, Сили АТО відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, проросійські бойовики у понеділок здійснили 23 обстріли позицій Збройних сил України. Протягом дня двоє військовослужбовців загинули, ще двоє отримали поранення.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2017 07:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.